Çin, Nükleer Görüşmelere Katılmayacağını Açıkladı

(ANKARA) - Çin, ABD ve Rusya arasında sona eren Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (Yeni START) ilişkin yaptığı açıklamada, "şu aşamada herhangi bir nükleer silahsızlanma görüşmesine katılmayacağını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Yeni START anlaşmasının süresinin sona ermesinin ardından ABD'nin "yeni nükleer görüşmelerde Çin'in de yer almasını istediği" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ülkesinin nükleer kapasitesinin diğer iki süper güce kıyasla çok daha düşük seviyede olduğunu" aktardı. Lin, "Çin'in nükleer yetenekleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nınkilerle tamamen farklı bir ölçektedir ve bu aşamada nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmayacaktır" diye konuştu.

Sözcü Lin, Washington ve Moskova arasındaki Yeni START'ın bugün itibarıyla süresinin dolmasından dolayı Çin'in "üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Anlaşmanın "küresel stratejik istikrarın korunması açısından büyük bir önem taşıdığını" belirten Lin, "uluslararası toplumun mevcut durumdan rahatsız olduğunu" kaydetti.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, "Uluslararası toplum, anlaşmanın sona ermesinin uluslararası silah kontrol rejimi ve küresel nükleer düzen üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden geniş çapta endişe duymaktadır" diye konuştu.