Çin Taiwan'ın Egemenliğini Vurguladı

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu yineledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya saldırısı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin zorla yakalanması ve bu gelişmelerin Taiwan için anlamı konusunda ABD medyasında çıkan yorumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, Taiwan sorununun çözüme kavuşturulmasının, Çin halkının kendi meselesi ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı bir dava olduğunu vurguladı.

"Dış güçlere güvenilemez" diyen Zhu, dış güçlere bel bağlayarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına giren Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, dış güçlerce kullanılıp bir kenara atılacağı uyarısında bulundu.