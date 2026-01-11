Çin, Tanzanya ile Uluslararası Hukuku Korumaya Çağırdı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afrika ülkeleri turunda ziyaret ettiği Tanzanya'ya uluslararası hukuku ve çok taraflı uluslararası düzeni birlikte koruma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkenin başkenti Darüsselam'ı ziyaretinde mevkidaşı Mahmoud Thabit Kombo ile görüştü.

Vang, Çin'in Tanzanya ile dostluğa önem verdiğine işaret ederek, yeni göreve gelen hükümet ile yüksek düzeyde karşılıklı güveni ve desteği sürdürmeye, ilişkileri ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Vang, şunları kaydetti:

"Küresel Güney'in ülkeleri olarak Çin ve Tanzanya, Birleşmiş Milletlerin merkezi konumunu ve uluslararası hukukun otoritesini korumak için birlik olmalı, çok taraflılığı destekleyerek, daha eşit ve adil bir küresel yönetim sisteminin kuruluşunu teşvik etmeli ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hakları ile çıkarlarını savunmalı."

Siyasi gözlemciler, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde Venezuela'ya askeri müdahalede bulunduğu, Grönland'ı satın alma ve Kanada'yı ABD'ye katma gibi revizyonist çıkışlar yaptığı bir dönemde, Pekin yönetiminin kurallara dayalı uluslararası düzeni koruma mesajını öne çıkardığını belirtiyor.

Vang, Çin dışişleri bakanlarının 36 yıllık geleneğini izleyerek, yılın ilk ziyaretini Afrika ülkelerine yaptı. Çinli Bakan, 7 Ocak'ta başladığı ziyaretlerinde Etiyopya'nın ardından Tanzanya'da temaslarda bulundu. Somali'ye planladığı ziyaret, "programların uyuşmaması" nedeniyle iptal edilen Vang, Afrika turunu Lesotho ziyaretiyle tamamlayacak.