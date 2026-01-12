Çin Tüketimi Artıracak Stratejiler Belirledi - Son Dakika
Çin Tüketimi Artıracak Stratejiler Belirledi

Çin Tüketimi Artıracak Stratejiler Belirledi
12.01.2026 14:05
Çin, 2026'a kadar tüketimi artırma ve dışa açılımı genişletme hedefleri açıkladı.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 2026 yılına yönelik kilit önemdeki çalışmaları kapsamında tüketimi daha da artırıp dışa açılımı genişleteceklerini açıkladı.

Bakanlığın cumartesi-pazar günleri düzenlenen ulusal ticaret çalıştayında yaptığı açıklamaya göre ulusal ticaret sistemi, harcamaları canlandırmaya yönelik kampanyaları hayata geçirecek. Ayrıca hizmet tüketiminde yeni büyüme alanları oluşturularak "Çin'de Alışveriş" markası geliştirilecek ve tüketim mallarına yönelik takas politikaları optimize edilecek.

Konferansta dijital, yeşil ve sağlıkla ilgili tüketimin yanı sıra yükselen pazarların tüm ülkedeki potansiyeline de dikkat çekildi.

Ticaret alanında ise mal ticaretinin iyileştirilmesi, hizmet ticareti ve ihracatının artırılması ve "Çin'e İhraç" markasının geliştirilmesi amacıyla dijital ve yeşil ticaretin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Bu kapsamda yabancı yatırım çekmek ve "Çin'e Yatırım" markasını daha cazip hale getirmek üzere hizmetlerde dışa açılımın artırılacağı, yatırım tanıtım faaliyetlerinin geliştirileceği ve yabancı işletmelere yönelik hizmetlerin iyileştirileceği belirtildi.

Dışa açılımın genişletilmesi amacıyla da yüksek standartlı uluslararası ticaret kurallarıyla uyum artırılacak, pilot serbest ticaret bölgeleri ve Hainan Serbest Ticaret Limanı iyileştirilecek ve kilit önemdeki fuarlar etkin şekilde düzenlenecek.

Yurtdışı yatırımların daha etkin yönetilmesi için ise sanayi ve tedarik zincirlerinin sınır ötesi yapısına yönelik rehberlik sağlanması, denizaşırı hizmet ağlarının artırılması, Kuşak ve Yol işbirliğinin derinleştirilmesi ve risk yönetiminin güçlendirilmesi yönünde daha fazla çalışma yürütüleceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

