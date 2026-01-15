Çin ve Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
Çin ve Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem

Çin ve Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem
15.01.2026 13:46
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada ile ilişkileri güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme niyetinde.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada ile yeni koşullarda ikili ilişkileri istikrarlı ve sağlam bir yolda kararlı adımlarla ilerletmek üzere iletişimi güçlendirmeye, güveni artırmaya, müdahaleleri ortadan kaldırmaya ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ziyaretiyle 8 yılın ardından ilk kez bir Kanada Başbakanı'nın Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Wang, ziyaretin ikili ilişkilerde bir kilometre taşı ve ilişkilerde bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Wang, iki ülkenin liderlerinin ikili ilişkilerde yeni ufuklar açacak toplantı ve görüşmeler yapacağını ifade etti.

Günümüzde dünyanın derin ve karmaşık değişiklikler geçirdiğine işaret eden Wang, Çin-Kanada ilişkilerinin etkisinin ikili ilişkilerin ötesine geçtiğini belirtti.

Wang, Çin ve Kanada'nın farklı tarihsel ve kültürel miraslarından kaynaklanan ve kendi halklarının tercihlerine dayanan farklı sosyal sistemlere sahip olduğunu söyledi.

Wang iki ülkeye iyimserliği teşvik etmek, ikili ilişkilerin gelişimine daha fazla güven aşılamak ve Çin ile Kanada arasında yeni bir tür stratejik ortaklık kurulmasına yardımcı olmak üzere birbirlerini kapsayıcı bir zihniyetle rasyonel ve dostane şekilde görme, sorunları karşılıklı saygı temelinde çözüme kavuşturma, işbirliği gündemine odaklanma ve olumlu mesajlar verme çağrısında bulundu.

Anand ise yeni Kanada hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi. Anand, Carney'nin ziyaret sırasında Çinli liderlerle derinlemesine görüşmeler yapmayı, ikili ilişkilerin gelişimi için yol haritası belirlemeyi, çeşitli alanlarda diyaloğu yeniden başlatmayı, karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar elde etmeyi, çok taraflı konularda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da ilerletmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem

SON DAKİKA: Çin ve Kanada İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
