Çin ve Sri Lanka Başbakanları Telefonda İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Çin ve Sri Lanka Başbakanları Telefonda İkili İlişkileri Görüştü

23.04.2022 14:41
Çin ve Sri Lanka Başbakanları Telefonda İkili İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cuma günü Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Cuma günü Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Li, telefon görüşmesinde, köklü geleneksel dostluğa sahip iki ülkenin, stratejik işbirliği alanında ortak olmanın keyfini sürdüğünü belirtti. Başbakan Li, Çin'in Sri Lanka ile siyasi karşılıklı güveni sağlamlaştırmaya, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve karşılıklı yardımı güçlendirmeye, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesi için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin'in Güney Asya ülkesinin karşı karşıya olduğu güçlükler ve zorluklardan ötürü Sri Lanka ile empati kurduğunu kaydeden Li, ülkesinin Sri Lanka'ya kendi kapasitesi dahilinde çok ihtiyaç duyulan geçim yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Li, Çin'in Sri Lanka'nın iç işlerine karışmama ve ülke iradesine saygı gösterme ilkelerine dayalı istikrarlı sosyo-ekonomik kalkınmasında yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan Li ayrıca, Çin'in ikili tatbiki işbirliği projelerinde sürekli ilerlemeyi desteklediğini ve karşılıklı yarar temelinde işbirliğini artırmak amacıyla müzakerelerin bir an önce başlaması ve serbest ticaret anlaşmasını imzalamasını umut ettiğini belirtti. Rajapaksa da, Sri Lanka'ya acil insani yardım sağladığı için Çin'e teşekkür ederken, Çin'in, zorluklarla karşılaştığında Sri Lanka'ya verdiği güçlü destekten ötürü minnettar olduğunu söyledi. Sri Lanka Başbakanı, ülkesinin Çin ile finans, ekonomi, ticaret ve turizm alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye, karşılıklı serbest ticaret anlaşması müzakerelerini ilerletmeye ve ikili işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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