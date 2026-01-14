Çin, Yaogan-50 Uyduyu Uzaya Gönderdi

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Fırlatma görevinden görüntüler
Çin, Yaogan-50 01 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü Beijing saatiyle 22.16'da Uzun Yürüyüş-6 roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Uydu, arazi taramaları, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve hafifletme çalışmaları yürütmekte kullanılacak.
Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 624. uçuş görevi olan fırlatma, Çin'in 2026 yılında gerçekleştirdiği ilk başarılı yörünge fırlatması olarak kayda geçti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
