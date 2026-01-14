Çin, Yeni İnternet Uydularını Uzaya Gönderdi

WENCHANG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle yeni bir internet uyduları grubunu uzaya gönderdi.
Roket, salı günü Beijing saatiyle 23.25'de ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı. Roketin taşıdığı 18. alçak yörünge internet uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.
