Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (9) - Son Dakika

MİLLET BÜTÜNLEŞMESİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ YAŞADIM

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bir polisi şehit edip bir polisi de yaralayan Muhammet Karataş'ın yakalanmasından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeloğlu şunları söyledi:

"Bugün ilimizde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan çatışmada Barış Göl evladımızı şehit edip bir arkadaşımızı yaralayarak kaçmaya çalışan hainin yakalanması amacıyla polisimize olağanüstü destek veren Kahramanmaraşlı edelere, basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneğini yaşadığım Kahramanmaraş'ta siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir onur duydum. Vatan sağolsun."