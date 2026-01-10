Cinayet Zanlısı İzmir\'de Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cinayetten hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'nin (45) ilçede bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.B. yakalandı. Emniyete götürülen şahsın yapılan UYAP sorgulamasında cinayet suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiği ve arama kaydının bulunduğu teyit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR