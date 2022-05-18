Çince Köprüsü Yarışması'nın Türkiye elemesi kazananları belli oldu

Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Çince Köprüsü' Uluslararası Üniversite Öğrencileri Türkiye Ön Eleme Finali Konuşma Yarışması'nın kazananları belli oldu.

18 öğrencinin yarıştığı ön eleme finalinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Doğa Gübeş birincilik ve yine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Esmanur Çorum ikincilik ödüllerini aldı. Üçüncülük ise Boğaziçi Üniversitesi'nden Hatice Serra Hakyemez, Yeditepe Üniversitesi'nden Belgin Mercan ve İstanbul Okan Üniversitesi'nden Müzeyyen Soyupak tarafından paylaşıldı.

Çevrim içi yapılan yarışmaya Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Li Qin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Meng Fanwei, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci ile Türkiye'deki Konfüçyüs enstitüleri çalışanları ve yarışmacılar katıldı.

"ÇİN VE TÜRK GENÇLERİNİN DOSTLUĞUNUN PEKİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Yarışmada konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, yarışmanın Çin ve Türk gençlerinin dostluğunun pekiştirilmesi ve iki milletin gönüllerinin yakınlaşması için önemli bir platform olduğunu ifade etti. Liu Shaobin, "Umuyorum ki, iki ülke gençleri çok çalışmaya devam ederek, fırsatları değerlendirerek, iki ülke arasındaki dostane iş birliğine tuğla ve kiremit ekleyerek, Çin-Türk dostluğunun yaygınlaştırıcısı ve destekleyicisi olmaya gayret etmeye ve sağlam bir dostluk köprüsünü inşa etmeye devam edecektir" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian da, herkesin Çin-Türkiye dostluk elçisi olarak iki ülke arasındaki iş birliğine katkıda bulunmasını, bütün dünya tek bir aile anlayışına sahip olmasını, insanlığın ortak kader topluluğunun inşasına katkı yapmasını umduğunu belirtti.

ÇİN DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜ TANIYAN MEZUNLAR VERİYORUZ

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci ise içinden geçtiğimiz zor zamanlarda toplumlararası iletişimin güçlendirilmesi için böyle etkinlikleri düzenlemenin gurur verici olduğunu belirterek "21'inci Çince Köprüsü Yarışmasını düzenlemek, gelecek yıllarda Çin'le yapacağımız iş birliği ve koordinasyonla alacağımız mesafeye dair bize çok büyük umut verdi. Üniversite olarak kültürel etkileşimin önemini kavrayan ve Çin dili ile kültürünü tanıyan mezunlar vermekteki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çince Köprüsü yarışmasının finalinin, önümüzdeki aylarda online olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.