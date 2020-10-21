Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi

21.10.2020 10:43
Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde 2 adreste kaçak alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine Hamitabat ve Cumhuriyet Mahallesi'nde sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara istinaden Hamitabat Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nin ve Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç.'nin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 900 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ve düzenek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından M.K. ve A.Ç. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi
Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi

Cumhuriyet Mahallesi, Kaçak İçki, Aydın, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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