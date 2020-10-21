Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Çine'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi
21.10.2020 10:43
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde 2 adreste kaçak alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine Hamitabat ve Cumhuriyet Mahallesi'nde sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara istinaden Hamitabat Mahallesi'nde ikamet eden M.K.'nin ve Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç.'nin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 900 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ve düzenek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından M.K. ve A.Ç. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Dolar 7,82 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin