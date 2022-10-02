Liu'nun Minnesota Üniversitesi'nde konuk olduğu İşletme Fakültesinin etkinliklerinde görevli olan üniversite öğrencisi kadına, bir yemek davetinin ardından "alkolün etkisindeyken tecavüz ettiği" iddia edilmişti.

Tarafların avukatları, yaptıkları ortak açıklamada, olayı "yanlış anlaşılma" olarak nitelerken, davalı ve davacının uzlaşma yoluyla ihtilafı mahkemeye taşımaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Minnesota, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çinli milyarder Richard Liu, ABD'deki 'tecavüz' davasında uzlaşma yoluna gitti - Son Dakika

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