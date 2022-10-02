Çinli milyarder Richard Liu, ABD'deki "tecavüz" davasında uzlaşma yoluna gitti - Son Dakika
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Çinli milyarder Richard Liu, ABD'deki "tecavüz" davasında uzlaşma yoluna gitti

02.10.2022 17:30
Çinli milyarder Richard Liu, ABD'deki "tecavüz" davasında uzlaşma yoluna gitti

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada adli uzlaşma anlaşması yaptı.

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada adli uzlaşma anlaşması yaptı.

Minneapolis kentinde asliye hukuk mahkemesinde açılan davada, Liu, 2018'de Minnesota Üniversitesinde öğretim gören Cingyao Liu adlı kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu.

Tarafların avukatları, yaptıkları ortak açıklamada, olayı "yanlış anlaşılma" olarak nitelerken, davalı ve davacının uzlaşma yoluyla ihtilafı mahkemeye taşımaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Açıklamada uzlaşma bedelinin miktarına dair bilgi verilmedi.

Liu'nun Minnesota Üniversitesi'nde konuk olduğu İşletme Fakültesinin etkinliklerinde görevli olan üniversite öğrencisi kadına, bir yemek davetinin ardından "alkolün etkisindeyken tecavüz ettiği" iddia edilmişti.

Olayı soruşturan Minneapolis polisi, "delilerdeki derin çelişkiler nedeniyle" cezai kovuşturma başlatılmayacağını açıklamıştı.

Liu hakkında "cinsel saldırı", "darp" ve "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlamaları ile açılan davada jüri seçimi önceki gün yapılmıştı.

İlk duruşmasının 3 Ekim'de yapılması planlanan davada tarafların ifade vermesi ve delillerin mahkemeye sunulması bekleniyordu.

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Kaynak: AA

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