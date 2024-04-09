Çinli Varlık Yöneticileri Hong Kong'da Bitcoin ETF'si Sunacak - Son Dakika
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Kripto

Çinli Varlık Yöneticileri Hong Kong'da Bitcoin ETF'si Sunacak

Çinli Varlık Yöneticileri Hong Kong\'da Bitcoin ETF\'si Sunacak

Çin'in önde gelen iki varlık yönetim firması, Hong Kong'daki şubeleri aracılığıyla spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) sunabilmek için resmi başvurularını yaptı. Harvest Fund ve Southern Fund adlı şirketler, 200 milyar doların üzerinde varlığı yönetiyor ve bu fonları piyasaya sürmeyi hedefliyor. Çin'deki kripto para ticareti ve madencilik yasakları nedeniyle, şirketler ETF'leri kendi ülkelerinde sunamıyor.

09.04.2024 00:14  Güncelleme: 00:20
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Çin'in önde gelen iki varlık yönetim firması, Hong Kong'daki şubeleri aracılığıyla spot Bitcoin borsa yatırım fonları sunabilmek için resmi başvurularını yaptı.

Çinli Varlık Yöneticileri Hong Kong'da Bitcoin ETF'si Sunacak

Çin'in iki büyük varlık yönetim şirketi, Hong Kong üzerinden spot Bitcoin ETF'leri sunmak için harekete geçti. 200 milyar doların üzerinde varlığı yöneten Harvest Fund ve Southern Fund, Hong Kong şubeleri aracılığıyla yaptıkları başvurularla pazartesi günü bu fonları piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Çin merkezli Securities Times'ın haberine göre, Çin ana karasındaki kripto para ticareti ve madencilik yasakları sebebiyle, şirketler ETF'leri kendi ülkelerinde sunamıyor.

Bu gelişme, Harvest Fund'ın Hong Kong biriminin Ocak ayında spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulunduğu haberlerinin ardından geldi. Geçtiğimiz yıl Hong Kong Para Otoritesi ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, kripto tabanlı ETF başvurularını kabul edeceğini açıklamıştı. Son dönemde kripto dostu uygulamalarla dikkat çeken Hong Kong, kripto şirketlerinin de yeni merkezi olmaya başlamıştı. Bu noktada pek çok yatırımcı, uzun süredir kripto ETF'lerini bekliyordu. Harvest Fund Management, 2022 yılında Hong Kong'da vadeli bir kripto ETF'si başlatmıştı.

Son olarak yeni fonlarla birlikte yerel yatırımcılara Bitcoin'e yatırım yapma olanağı tanınmış olacak.

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Son Dakika Kripto Çinli Varlık Yöneticileri Hong Kong'da Bitcoin ETF'si Sunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Varlık Yöneticileri Hong Kong'da Bitcoin ETF'si Sunacak - Son Dakika
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