'Çirkinler'e operasyon! 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler

3-sayfa

17.12.2025 09:40
İstanbul Başakşehir'de "Çirkinler" silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunurken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı Suç Örgütü 'Çirikinler'e yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Başakşehir'de gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı suç örgütü olarak bilinen 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı şahıslara 12 Aralık günü Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenledi.

EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Düzenlenen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerine yapılan aramalarda ise, 1 adet otomatik uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı boyutlarda fişek ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adli makamlarca, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

