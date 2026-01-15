Citroen Racing İlk Zaferini Aldı

Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda 12. sezonun ilk iki yarışında podyum ve birincilik elde etti.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde gerçekleştirilen Formula E yarışında, Citroen Racing Formula E takımının pilotu Nick Cassidy 13. sıradan başladığı yarışı sabırlı sürüşü ve enerji yönetimi stratejisiyle 1. sırada tamamladı. Takımın diğer pilotu Jean-Eric Vergne ise 18. sıradan başladığı mücadeleyi 8. sırada bitirerek takıma puan kazandırdı. Böylece Citroen Racing de 12. sezona ilk iki yarışta podyum ve birincilik elde etti.

Hafta sonu boyunca 29 şampiyonluk puanı kazanan Citroen Racing, 12. sezondaki toplam puanını 44'e çıkardı. Söz konusu performansla Citroen Racing hem takım hem de pilot sıralamasında ABB FIA Formula Dünya Şampiyonası'nın zirvesine yerleşerek, Citroen bayrağı altında geçirdiği ilk sezona başlangıç yaptı.

Bu zaferle Citroen'in de bünyesinde yer aldığı Stellantis, 62 puanla üreticiler sıralamasında liderliğe yükseldi. Bu zafer, takımın aralık ayında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirdiği güçlü açılış performansının ardından geldi. Nick Cassidy ön eleme turunda 3. olmuştu. Citroen Racing, birinci yarışta podyuma çıkarak, ikinci yarışta zafer elde etti.

"Dürüst olmak gerekirse, sıralamalardan sonra böyle bir sonucu hayal bile edemezdim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Racing Formula E Takım Başkanı Cyril Blais, yarışta elde edilen zaferin büyük bir eşik olduğunu belirtti.

Blais, "Dürüst olmak gerekirse, sıralamalardan sonra böyle bir sonucu hayal bile edemezdim. Performansımız bir kez daha bu takımın ve pilot kadromuzun gücünü ve derinliğini ortaya koyuyor. Sezona podyumda yer alarak başlamak ve hemen ardından ikinci yarışta zafer kazanmak, daha ne isteyebiliriz ki? Bu zafer, tüm takım üyelerinin gösterdiği yoğun çalışma ve azmin hak edilmiş bir karşılığı. Kutlamak için biraz zaman ayıracağız ve sonra bu ivmeyi sonraki yarışlara taşıdığımızdan emin olmak için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kötü bir araçla bu yarışı kazanamazsınız"

Citroen Racing Formula E takımının pilotu Nick Cassidy de muhteşem taraftarlarla Formula E'deki atmosferin emsalsiz olduğunu aktardı.

Citroen ile burada bir zafer elde etmenin kendileri için rüya gibi bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekibim adına çok mutluyum ve bana inandıkları ve beni bu projeye dahil ettikleri için onlara teşekkür ediyorum. Bence çok güzel zamanlar bizi bekliyor. Son tura kadar iyi olduğumuzu düşünmemiştim. 13. olarak başladığım yarışta daha iyi bir sonuç almak için çabaladım ve mühendisimiz her zaman doğru kararları verdi. Bu başarı, onun için olduğu kadar benim ve tüm ekip için de büyük önem taşıyor. Bu yarışı kazanmamızı sağlayan şey takım, araç, genel paket ve stratejiydi. Kötü bir araçla bu yarışı kazanamazsınız."

Citroen Racing Formula E Takım Pilotu Jean-Eric Vergne ise 8. olarak takıma puan kazandırdığının bilgisini vererek, sıralama turlarının kendisi için pek iyi geçmediğini ve 3 sıra geriye düşme cezası aldığını anlattı.

Bunun dışında yarışın oldukça iyi olduğunu ifade eden Vergne, "Başlangıç çizgisinde 18. sıradan 8. sıraya yükselmek, özellikle sollama yapmanın zor olduğu bu pistte, oldukça iyi bir performanstı. Citroen'in Formula E'deki inanılmaz ilk zaferi için Nick'i ve tüm ekibi en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.