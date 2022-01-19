Cizre Adliye Sarayında Adli Görüşme Odaları açıldı - Son Dakika

Cizre ilçesinde Adliye Sarayında, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilemeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyan Adli Görüşme Odaları faaliyete geçti.

Cizre Adliyesinden yapılan açıklamaya göre, Adli Görüşme Odalarının açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Alcan ile adliyede görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının katılımıyla yapıldı.

Çocuklar ile kırılgan olan gruptaki mağdurların, sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman pedagog ve psikolog eşliğinde, özel teknik imkanlarla donatılmış şekilde ifadesinin sağlıklı imkanlarda alınabilmesi için Adli Görüşme Odalarının Adalet Bakanlığının desteğiyle kurularak hizmete açıldığı bildirildi.