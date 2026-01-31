Cizre'de Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Cizre'de Kaza: 5 Yaralı

31.01.2026 20:22
Cizre'de otomobil bariyere çarpınca 5 kişi yaralandı, olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

