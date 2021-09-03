ÇKS kayıtları başladı - Son Dakika

2022 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 01 Eylül tarihinde başladı. Kayıtlar 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesinde belirtildiği üzere 01 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Çiftçilerimizin tarımsal desteklemelerden faydalanabilmeleri için bu yasal süre içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak kayıtlarını yenilemeleri veya güncellemeleri gerekmektedir" denildi. - AYDIN