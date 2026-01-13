Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler - Son Dakika
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

13.01.2026 21:16
ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton ve eşi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kendi adlarının da geçtiği Epstein soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BİLL CLİNTON VE HİLLARY CLİNTON İFADE VERMEYECEK

Açıklamada Clinton çifti, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini belirtti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin gönderdiği ifade celbini "kendilerini hapse götürmeyi amaçlayan bir belge" olarak tanımlayan Clinton çifti, bu sebeple ifade vermeye gitmeyeceklerini bildirdi.

Bill ve Hillary Clinton, Cumhuriyetçi milletvekillerinin kendilerine karşı "Kongre'ye itaatsizlik davası" hazırlaması üzerine, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki komitenin girişimlerinin yasal olarak tamamen geçersiz olduğunu savundu.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

