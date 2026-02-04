Clintonlar Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 27 Şubat'ta Kongre'de ifade vereceğini, Hillary Clinton'ın da bir gün önce kapalı oturumda dinleneceğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, Clintonların ifade vermesi konusunda yazılı açıklama yaptı. Comer, Epstein dosyalarıyla ilgili eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 26 Şubat Perşembe, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise 27 Şubat Cuma günü ifade vereceğini duyurdu. Clintonların kamuoyuna açık oturumda ifade verme isteklerinin, Komite tarafından kabul edilmediği belirtildi.