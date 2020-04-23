Çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı - KARS - Son Dakika

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ceylin Dilan Kaban şarkı söylemesi

80. Yıl Anaokulu'nda öğrenim gören Meyra İnce'nin şiir okuması

Arpaçay köyünde evlerinde kutlama yapan çocuklar

Şiir okuyan çocuk KARS - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutluyor.

Kars'ta aileler evdeki malzemelerle çocukların bayramı buruk geçirmemesi için hazırlık yaparak evlerini kendi imkanlarıyla süsledi.

Türk bayrağı, balon ve çeşitli süslerle süslenen evlerde bazı çocuklar şiir, şarkı bazıları da İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan'ı kutladı.

80. Yıl Anaokulu'nda öğrenim gören Meyra İnce 23 Nisan şarkısıyla tüm çocukların gününü kutlarken, Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ceylin Dilan Kaban ise şiir okuyarak 23 Nisan heyecanı yaşadı.

Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyünde de Evren Aydemir çocukların 23 Nisan'ını kurduğu ses sistemiyle kutlayarak şiir ve İstiklal Marşını okudu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde de Atik Spor Kulübü sporcuları evlerinde spor yaparak geçtikleri kamera karşısında 23 Nisan'ı kutladı.