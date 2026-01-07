Çocuklar için Felsefe Zirvesi 10 Ocak'ta

Çocukların düşünce dünyasına ışık tutmayı amaçlayan "II. Çocuklar için Felsefe Zirvesi", Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Çocuklar İçin Felsefe Enstitüsü (P4C) işbirliğiyle organize edilen zirve, "Çocuklar için Düşünmenin Sınırlarını Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenecek.

Zirvede, felsefe, edebiyat, eğitim ve etik gibi alanlarda uzman isimler, çocuklarla düşünmenin hem kuramsal hem de pratik boyutlarını ele alacak.

Etkinlik, 10 Ocak'ta Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve P4C Eğitim Enstitüsü Kurucu Müdürü Ayşe Çam'ın yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Dört ana oturumdan oluşan zirvenin ilk oturumunda Doç. Dr. Dilek Arli Çil moderatörlüğünde "Çocuklar için Düşünmenin Sınırlarını Yeniden Düşünmek" başlığı ele alınacak. Prof. Dr. Yaylagül Ceran Karataş'ın düşünmenin kaynaklarına değineceği oturumda, Sümeyye Ceylan felsefe yayıncılığını, Dr. Eren Tamer ise çocuklarla sanat arasındaki ilişkiyi değerlendirecek.

Moderatörlüğünü Dr. Şennur Akgül'ün üstlendiği ikinci oturumda, "Çocuklar için Felsefe: Etik Soruşturma ve Değerler Eğitimi" başlığı altında sosyolog-yazar Asiye Aykut dijital dünyada perspektifine göre düşünme eğitimi, Rabia Zağlı mesnevi hikayeleri kapsamında felsefe atölyeleri ve Fatma Demirel Mistak da İslam felsefesi eserleriyle yeniden düşünme üzerine konuşma yapacak.

Doç. Dr. Nihal Petek Boyacı moderatörlüğünde gerçekleşecek üçüncü oturumda, "Çocuklar için Felsefe ve Eğitim" başlığı ele alınacak. Üniversitelerdeki uygulamaların Prof. Dr. Nedim Yıldız tarafından işleneceği oturumda, özel okullardaki uygulamalar Meryem Afacan, sivil toplum kuruluşlarındaki uygulamalar da Dr. Nilay Yılmaz tarafından değerlendirilecek.

Zirvenin son oturumunda ise "Çocuklar için Felsefe ve Çocuk Edebiyatı" konusu işlenecek. Hüsniye Gülsev Koç moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda, Dr. Esra Bulut Peynirci fantastik metinler, yazar Özkan Öze çocukların düşünce yolculukları ve yazar Nurgül Bahar çocuklar için oluşturulan felsefe kitaplığı üzerine sunum yapacak.

Teorik tartışmalarla sınırlı kalmayacak zirvede, 21 çocuk atölyesine de yer verilecek ve katılımcıların uygulamalı çalışmalara katılması sağlanacak.

Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 4-12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla düzenlenen "Yüreğimdeki Cevher" projesindeki üretimler de sergi olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.