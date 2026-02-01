Çocuklar İçin Güvenli Ekran Süreleri - Son Dakika
Çocuklar İçin Güvenli Ekran Süreleri

01.02.2026 12:24
Aile Bakanlığı, çocukların dijital dünyada güvenliği için ekran süresi önerilerini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve ebeveynlere rehber olması için hazırlanan "Çocuklar Güvende" dijital platformunda, ekran kullanım süresinin günde en fazla, 3 yaşındaki çocuklar için 30 dakika, 4 yaşındakiler için 40 dakika, 5 yaşındakiler için 50 dakika, 6 yaşındakiler için 1 saat olması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve bu risklere karşı hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda ebeveynlerin ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, çocukların dijital dünyada güvenliğine katkı sağlaması için "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulaması hayata geçirildi.

Ebeveynlerin rehberliğinde çocuklar için güvenli dijital ortam oluşturma hedefiyle uygulamaya konulan platformda, "Çevrim içinde çocukları hedef alan tehlikeler", "Oyun dünyasındaki tuzaklar", "Ekran süresi", "Dijital ebeveyn olmak" ve "Çocuklar için güvenli içerik seçimi" başta olmak üzere birçok bilgilendirici içerik bulunuyor.

"Çocuklar Güvende" platformunun "Ekran süresi: Sağlıklı Kullanım Önerileri" bölümünde, ekran kullanımının çocukların gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle çocukların yaşına uygun sürelerin belirlenmesi ve sınırlar konularak, kontrollü kullanımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Dijital platformda, beyin ve sosyal gelişim açısından çocukların 0-3 yaş döneminin kritik süreç olduğuna dikkat çekilerek, ekran kullanımının bu gelişimi olumsuz etkileyebileceğinden, 3 yaşına kadar çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması önerisinde bulunuldu.

3-6 yaş çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması ve yaş ilerledikçe bu sürenin aşamalı olarak artırılması tavsiye edilen platformda, video izleme, dijital oyunlar ve televizyon gibi aktivitelerin de bu süreye dahil edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Ebeveynler, kurallara uyarak çocuklara örnek olmalı"

Platformda, "3 yaşındaki çocuklar için ekran kullanımı günde en fazla 30 dakika olmalıdır. 4 yaşında bu süre 40 dakika, 5 yaşında ise 50 dakika olmalıdır. 6 yaşındaki çocuklar için ise ekran süresi günde en fazla 60 dakika olarak belirlenmelidir. Ekran kullanımında sınırlar, çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve aile dinamiklerine göre belirlenmelidir. Bu süre, çocuğun fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi diğer önemli alışkanlıklarıyla dengelenmelidir." ifadeleri yer aldı.

Yemek sırasında, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital araçların kullanılmamasının önemine vurgu yapılan platformda, şu önerilere yer verildi:

"Ebeveynler, kurallara uyarak çocuklara örnek olmalıdır. Kurallar net ve anlaşılır olmalı, süre bitmeden önce hatırlatmalar yapılmalıdır. Ekran süresi sona erdiğinde, çocuğun duygularına empati gösterilip, dikkatini başka bir aktiviteye yönlendirmek için önerilerde bulunulmalıdır. Ebeveyn rehberliğiyle, çocukların ekran alışkanlıkları sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilir ve kontrollü ekran süreleri, çocukların dijital dünyanın faydalarından yararlanırken, risklerden korunmalarına yardımcı olur."

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

