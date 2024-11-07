Çocuklar Sokak Hayvanları İçin Farkındalık Yaratıyor

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(İSTANBUL) - Sokak hayvanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve onlara daha iyi yaşam koşulları sağlanması için bir grup çocuk tarafından özel bir video hazırlandı. Farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmanın öncüsü Ayaz Ünlü, ailesinden de destek alarak arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına sevgi ve şefkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sokak hayvanları için hazırladıkları videoda empati, sevgi ve koruma mesajları veren çocuklar, tüm insanları sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Ailelerinden destek isteyen Ayaz ve arkadaşları, seslerinin daha geniş kitlelere ulaşması için bu çalışmanın sosyal medyada paylaşılmasını ve herkesin desteğini beklediklerini dile getirdi.

Ayaz Ünlü ve arkadaşlarının hazırladığı farkındalık videosu, sokak hayvanlarının güven içinde yaşamaları için toplumda şefkat ve sevgi bilincini artırmayı amaçlıyor. Çocuklar, sokaktaki dostlarının şiddetten uzak, güvenli bir ortamda yaşamaları için seslerini duyurmayı hedefliyor.