Çocuklara Erken Uyarı Sistemi

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tamamladıkları Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası İstanbul İl Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken aşamada tespit etmek hayati önem taşıyor. Sosyal risk haritalarımızla sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönem başlattık. Hedefimiz çok net, risk işaretlerini ilk görüldüğü yerde yakalamak. İlçe, mahalle ve hane düzeyinde riskleri doğrudan izleyerek harekete geçiyor, zamanında ve etkin müdahalelerde bulunuyoruz. Evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için aynı hassasiyet ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."