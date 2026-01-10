Çocuklarda Ateş ve Antibiyotik Kullanımı - Son Dakika
Çocuklarda Ateş ve Antibiyotik Kullanımı

10.01.2026 09:52
Uzmanlar, çocuklarda ateşin virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotiğin gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLARDAKİ ateşin çoğunlukla virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotiğin işe yaramadığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Saf, "Kış aylarında kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, çocuklarda enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi. Ateşlenen çocuğu için endişelenen ailelerin yaptığı en büyük hata ise hemen antibiyotiğe sarılmak. Bakteriyel bir durum kanıtlanmadan kullanılan her antibiyotik, çocuğunuzun gelecekteki sağlığından çalar" diyerek, tedavide asıl kriterin ateşin derecesi değil, çocuğun genel durumu olduğunun altını çizdi.

Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ateşin, sadece çocuğun bedenini değil, ailelerin evhamını da yükselttiğini belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Coşkun Saf, "Çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ateş, sadece çocuğun bedenini değil, ailelerin evhamını da yükseltiyor. Ateşin derecesinden hastaneye gidiş süresine, antibiyotik kararından evde bakıma kadar yaşanan kararsızlıklar süreci daha da zorlaştırabiliyor" dedi.

'38 DERECENİN ÜZERİ ATEŞ KABUL EDİLİYOR'

Ateşin tanımının ölçüm yerine göre değişebileceğini belirten Dr. Saf, "Vücut ölçüm yerine göre değişmekle birlikte, çocuklarda kabaca 38 derecenin üzerini ateş olarak değerlendiriyoruz. Ailelerin en çok sorduğu sorulardan biri ise ateş ölçüm yöntemi oluyor. Merkezi vücut ısısını en doğru gösteren ölçümler rektal ya da ağızdan yapılan ölçümlerdir. Ancak pratikte zor olduğu için daha çok koltuk altı, cilt ya da kulaktan ölçümleri tercih ediyoruz. 5-6 ayın altındaki bebeklerde kulaktan ölçüm uygun olmayabilir, bu yaş grubunda koltuk altı ölçümü tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

'ATEŞTEN ÇOK ÇOCUĞUN GENEL DURUMU ÖNEMLİ'

Ateşin derecesinden ziyade çocuğun genel durumunun belirleyici olduğunu vurgulayan Dr. Coşkun Saf, "Çocuğun yeme içmesinde bir sorun yoksa, sıvı alabiliyorsa, oyun oynuyor, göz teması kuruyor ve sosyal tepkileri normalse ateşe bir dereceye kadar müsaade edilebilir. Her ateşi mutlaka sıfırlamak ya da hemen düşürmek doğru değildir. Çünkü belli derecede ateşin bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Özellikle 3 ayın altındaki bebeklerde ateş daha ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Bunun dışında ateş 3 günü aşarsa, şiddetli kusma, döküntü, solunum sıkıntısı ya da havale gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka hastaneye başvurulmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

