Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - IĞDIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - IĞDIR - Son Dakika

Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - IĞDIR

10 dakika önce

Iğdır'da harçlıklarıyla iplik alan ortaokul öğrencileri, annelerinin ördüğü eldiven, bere ve atkıları, çetin kış şartlarının yaşandığı köylerdeki çocuklara gönderdi.

Iğdır'da harçlıklarıyla iplik alan ortaokul öğrencileri, annelerinin ördüğü eldiven, bere ve atkıları, çetin kış şartlarının yaşandığı köylerdeki çocuklara gönderdi.

Melekli beldesi 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde, dondurucu soğukların yaşandığı dağ köylerinde öğrenim gören çocuklar için "Bir İplik Bir İyilik" projesi başlattı.

Harçlıklarıyla aldıkları iplikleri annelerine ördürerek kışlık giysi hazırlatan çocuklar, yanına oyuncak ve kırtasiye malzemesi de ekleyip hazırladıkları paketleri, öğretmenleri aracılığıyla köylerdeki öğrencilere ulaştırdı.

Görevli öğretmenler, kolileri, öğrencileri adına Nahırkıran ile Karacaören köyündeki ilkokul ve ana sınıfında öğrenim gören 80 öğrenciye teslim etti.

Yardımları alan çocuklar çok mutlu oldu

Okul müdürü Ali Ulaman, AA muhabirine, köy çocuklarına destek olmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Projeyle öğrencilerde yardım bilincinin oluştuğunu ifade eden Uluman, kardeş belirledikleri köy okullarına yardımları teslim ettiklerini ve çocukların çok mutlu olduğunu anlattı.

Proje sorumlusu ve okulun fen bilgisi öğretmeni Mücahit Saraç, projeyle köy okulu ile şehir merkezindeki öğrencilerin kaynaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin de köy çocuklarına yardım etmek istediğini dile getiren Saraç, "Öğrencilerden gelen talep üzerine bu yıl böyle bir etkinlik düşündük. Proje kapsamında öğrencilerimizin velileri, el dokuması atkı ve bere ördü. Okulumuzdaki öğretmenlerin desteğiyle aldığımız bot, eldiven ve kırtasiye malzemelerini de bugün kardeş seçtiğimiz okuldaki öğrencilere verdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Işıl Türkeli de geçen yıllarda buna benzer projeler yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaya kendi ailelerimizi ve öğretmenlerimizi de kattık. Annelerimiz atkı ve bere ördü. Bazı arkadaşlarımız evdeki oyuncaklarını getirdi. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

Hediyelerin ulaştırıldığı Nahırkıran köyü ilkokulu öğrencilerinden Mervenur İlkkutlay, abla ve ağabeylerinin kendilerine gönderdiği hediyeleri çok beğendiğini anlatarak, hepsine teşekkür etti.

Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - IĞDIR

Melekli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor
İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek Zabıtadan korku filmi gibi baskın! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti

Son Dakika Haberleri
11:41 Kış mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken 10 besin
11:41 DJ Erdem Kınay: Yeni insanlar keşfettim
11:41 Hande Acar şıklığı ile dikkat çekti
11:32 Nilüfer'de caz dolu günler başlıyor
11:53 Yıllar önce eşini şiddet uygulayan Gökçe Özyol, alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 11:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - IĞDIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]