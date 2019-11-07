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Çocukların "şehir hayalleri" ödüllendirildi

7 saat önce

Şehirli Derneğinin düzenlediği "Çocukların Gözünden Şehir" projesinin ödül töreni yapıldı.

Çocukların

Şehirli Derneğinin düzenlediği "Çocukların Gözünden Şehir" projesinin ödül töreni yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayallerindeki şehri ortaya koymaları amacıyla hayata geçirilen projeye, yaklaşık 4 bin kişi başvurdu.

Öğrencilerin, resim yazı ve şiirle şehre dair hayallerini ortaya koyması hedeflenen projenin Veysel Güzel Sanatlar Lisesindeki ödül törenine, öğrencilerin yanı sıra akademisyenler, öğretmenler ve bazı veliler katıldı.

Dernek Başkanı Murat Acar, burada yaptığı konuşmada, şehirli olmanın erdemlerini ve güzelliklerini çoğaltabilmek adına geleceğin teminatı olan çocukların şehre dair fikirlerini ortaya koymalarını hedeflediklerini belirtti.

Çocukların nasıl bir şehir hayal ettiklerini dile getirmelerinin proje açısından çok önemli olduğunu aktaran Acar, "Dernek, şehirlinin bu hayallerini akademi dünyası ile birlikte kalıcı bir esere dönüştürerek ilgili tüm kesimlerle paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aynur Atmaca Can ise projenin içerisinde yer almanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Can, yerel yönetimlerin en önemli amaçlarından birini oluşturan şehirlilerin fikirlerinin alınması nedeniyle bu çalışmayı çok kıymetli bulduklarını, böyle projelerin artarak devam etmesini dilediklerini bildirdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu da şehirde olmakla şehirli olmanın birbirinden farklı anlamlar içerdiğini, bu nedenle Şehirli Derneğinin bu çalışmasının çocuklardan başlamasının, onların dikkatlerini bu meseleye çekmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Törende, çalışmaların yer aldığı sunum yapıldı. Oyun Çalışmaları Atölyesinin canlı performans sergilediği törende, dördüncü sınıftan sekizinci sınıfa kadar her grupta en başarılı bulunan ilk üç eser açıklandı. Törende, birinci olan öğrenci bisiklet, ikinci öğrenci drone, üçüncü öğrenci ise patenle ödüllendirildi.

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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