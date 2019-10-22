Son Dakika Haberleri: Çocukların "şehir hayalleri" ödüllendirilecek
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Çocukların "şehir hayalleri" ödüllendirilecek

46 dakika önce

Şehirli Derneği'nin düzenlediği "Çocukların Gözünden Şehir Projesi"nin ödül töreni 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Çocukların

Şehirli Derneği'nin düzenlediği "Çocukların Gözünden Şehir Projesi"nin ödül töreni 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ilçede yer alan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayallerindeki şehri ortaya koymaları amacıyla hazırlandı.

Çocukların, resim yazı ve şiirle şehre dair hayallerini ortaya koyması hedeflenen projenin ilk aşaması, 30 okulda birçok öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Projenin ödül töreni, 6 Kasım saat 11.00'de Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehirli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Acar, dernek çalışmalarını ağırlıklı olarak şehircilik ve şehirlilik özelinde sürdürdüklerini, şehirlilerin kentle ilgili fikir ve önerilerini dile getirmelerini istediklerini belirtti.

Zamanı ve mekanıyla birlikte yaşadığı tüm canlıları gözeten şehirlilerin eliyle güzelliği ve iyiliği hakim kılma amacında olduklarını vurgulayan Acar, "Projenin son bölümünde akademisyenlerden oluşan seçkin bir jüri tarafından ilçedeki en başarılı öğrenciler belirlendi. Tüm çalışmalar analiz edilerek ardından bir rapor haline getirilecek. Bu eserler, akademi dünyasının yanı sıra kamu kurumları ve şehircilik alanına ilgi duyan diğer paydaşlara da sunulacaktır." ifadesini kullandı.

Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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