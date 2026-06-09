Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın - Son Dakika
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Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın
09.06.2026 19:31
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Mustafa Düger Vakfı tarafından koordine edilen ve Kırşehir’in simge isimlerinin hatırasını yaşatmayı amaçlayan ‘Adımı Sen Koy Projesi'nin lansmanında, yeni doğan çocuklarına "Ahi" veya "Neşet" isimlerinden birini veren ailelere ahiliğin 4 açık kapısını temsilen 4 çeyrek altın hediye edileceği açıklandı.

Mustafa Düger Vakfı tarafından koordine edilen ‘Adımı Sen Koy Projesi'nin lansmanı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARINA BU İKİ İSİMDEN BİRİNİ VERENLERE 4 ÇEYREK ALTIN

Vakıf Başkanı Mustafa Düger, projenin amacının Kırşehir'in önemli değerleri olan Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın isimlerini gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi. Düger, proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen ve adına "Ahi" veya "Neşet" ismi eklenen her çocuk için ailelere ahiliğin temelini oluşturan 4 açık kapıyı temsilen 4 çeyrek altın verileceğini belirtti.

Düger, projenin kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni projeler hazırlandığını kaydetti. 

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın
Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Ahi Evran, Kırşehir, Hediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kırşehir Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın - Son Dakika

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