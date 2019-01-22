Kış Hastalıklarından Tavuk Suyu İle Korunun!

Kış mevsimi dendi mi akla soğuk algınlığı ve grip geliyor. Uzmanlar, aralık ve ocak aylarının gribal enfeksiyonların en sık görüldüğü aylar olduğunu söylüyor. Hastalık dediğimizde, öncelikle aklımıza çocuklarımızı soğuktan nasıl koruruz sorusu gelmektedir.

Mevsimin en ağır hava koşullarını yaşıyoruz. Vatan toprağının bir kısmı karlar altındayken, bir kısmı ise yoğun yağış ve sele teslim oldu. Hava sıcaklığı ise, sıfıra yakın, ya da sıfırın çok altında. Tüm bunlar, çocuk, erişkin fark etmeksizin toplumdaki hemen her bireyi etkiliyor. Kış mevsiminde en sık karşılaştığımız hastalıkların başında soğuk algınlığı, nezle, grip, sinüzit, zatürre, bronşit, bronşiyolit gibi alt ve üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar geliyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Programı Öğretim Görevlisi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Avaroğlu çocukları hastalıktan korumak için; "Birkaç kat ve ince giysiler tercih edilmelidir. İki kat çorap giydiğinde, sıkmayacak büyüklükte çizme ve bot giydirilmelidir. Eldiven ve kulakları kapatacak şekilde bere takılmalıdır. Parklarda ağaç dallarına takılacak aksesuarları olan kabanlar giydirilmemelidir. Araç koltuğuna oturacağı zaman kalın, hantal, hareketi kısıtlayan giysiler yerine daha ince ve kat kat giysiler olmalıdır. Battaniye gibi soğuk havada kullanılan örtüler ani bebek ölümü sendromuna neden olabileceğinden ya kullanılmamalı, ya da en fazla göğsüne kadar çekilmeli ve yatağın kenarlarına sıkıştırılmalıdır. Kulağa çok basit gelse de ellerin yıkanması hastalıkların önlenmesi için olmazsa olmazların başında gelmektedir. Dışarıdan gelince kıyafetleri değiştirilmesi de hastalıkların önlenmesi için basit ama önemli bir kuraldır." diyor

KIŞ MEVSİMİNİN OLMAZSA OLMAZI: TAVUK SUYUNA ÇORBA

Hem hastalığın önlenmesi, hem de tedavisine yardımcı tavuk suyuna çorba kış sofralarının baş tacıdır. Peki, tavuk suyu çorbanın sırrı nedir? İçerdiği zengin aminoasit, B3, B5 ve B6 vitaminleri sayesinde doğal ilaç olarak bilinir ve tavuğun haşlanması ile vitaminler tavuk suyuna geçer.

Malzemeler:

Bir çorba kaşığı zeytinyağı

Bir soğan (ince doğranmış)

İki kereviz sapı (dilimlenmiş)

İki orta boy havuç (soyulmuş ve iri dilimlenmiş)

Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ile yeni haşlanmış ve süzülmüş 8 bardak tavuk suyu

Yarım su bardağı tel şehriye

İki su bardağı didilmiş tavuk göğüs eti

Hazırlanışı:

Tencereyi orta ısıda ısıtın

Kızgın hale gelince, yavaşça zeytinyağı ekleyin

Soğan, kereviz sapı ve havucu ekleyip yumuşayıncaya kadar çevirin

Tavuk suyunu ekleyip, yüksek ısıda bir taşım kaynatın

Tel şehriyeyi ekleyip 20 dakika kaynatın

Didilmiş tavuk etlerini katın ve üç dakika daha kaynatın

İndirdikten sonra çorba kasesine alıp, üzerine maydanoz, karabiber ve limon ekleyin.