'Çok Kişili Yalnızlık' yalnızlığın rengini keşfedecek - Son Dakika

'Çok Kişili Yalnızlık' yalnızlığın rengini keşfedecek

01.12.2020 10:37
'Çok Kişili Yalnızlık' yalnızlığın rengini keşfedecek, System.String[]

Türk Edebiyatının genç kalemlerinden Deniz Çömez, şubat ayında ilk eseri 'Çok Kişili Yalnızlık' ile kitapseverlerle buluştu.

Türk Edebiyatının genç kalemlerinden Deniz Çömez, şubat ayında ilk eseri 'Çok Kişili Yalnızlık' ile kitapseverlerle buluştu. Çömez, okurların kalbine dokunmayı amaçlayan uzun öyküsünde yalnızlık kavramını denizin mavisiyle aydınlatıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak edebiyat dünyasının eğitimci yazarları arasında bulunan Deniz Çömez, merakla beklenen ilk kitabı Çok Kişili Yalnızlık ile okurların karşısına çıktı. Genç yazarın 2020'nin ilk aylarında raflardaki yerini alan novella türündeki eseri, özellikle genç okurlar tarafından 'yalnızlık' kavramına dair bir öğreti olarak konumlandırılıyor. Özgür, Maria, Firuzan ve Derya karakterleri eşliğinde popüler kültür ve toplum değerleri arasındaki çatışmaya ışık tutan Deniz Çömez, çağımızın vebası olarak nitelendirilen yalnızlığı da denizin mavisiyle aydınlatıyor. Eser, bu sayede gerçek hayatın barındırdığı ve reddettiği değerleri gün yüzüne çıkardığından bir yer altı edebiyatı olarak da sınıflandırılıyor.

"AMACIM, KIYIYA VURAN MAVİLİKLERE KULAK VERMEKTİ"

Eserin kısa zamanda yarattığı etkinin temelinde, iç dünyadaki arayışlara verilen yanıtların yattığına inandığını söyleyen Deniz Çömez, "Çok Kişili Yalnızlık, bugün içerisinde yaşadığımız çağda kimi zaman ters düştüğümüz kimi zaman ise kabul görmesi için mücadele ettiğimiz değerleri tüm çıplaklığıyla masaya yatırma gayesi taşıyor. Toy bir bireyin yaşamı öğrenme ve mahkum edildiği yalnızlığı anlamlandırma yolundaki deneyimlerini monologlara yansıtırken, okura kendi iç sesini duyurmak istiyor aslında. Böylece yalnızca karakterleri değil, okuru da çelişkilerine, hatalarına ve pişmanlıklarına dair bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Benim için de bir ilk olan bu davetteki amacım, insanın yalnızlığını haykırdığı uçsuz bucaksız sahillerin sakladıklarını eşelemek ve kıyıya vuran maviliklere kulak vermekti" dedi.

DENİZ ÇÖMEZ HAKKINDA

Deniz Çömez, 21 Ağustos 1989'da Almanya'nın Bottrop kentinde doğdu. İlköğretimi Balıkesir'de, ortaokulu Bursa'da bitiren Çömez, lise eğitimini ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tamamladı. 2008 yılında başladığı Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2012 yılında mezun olmasının ardından, Essen Üniversitesi'nden aldığı kabul üzerine Türkistik bölümünde yüksek lisans eğitimi almak için Essen'e gitti. Burada aldığı bir yıllık yüksek lisans eğitiminden sonra Türkiye'ye dönme kararı alarak 2013 yılında Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsün'de Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programına başladı. 2015 yılında "Karagöz Hacivat Diyaloglarından Hareketle Cümle Çözümlemesi ve Karagöz'ün Türkçeciliği" isimli tezi ile mezun olan Deniz Çömez, aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı sertifikası ve  Kırklareli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden pedagojik formasyon aldı. Çömez, 2013 yılından bu yana, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak eğitim veriyor. 2014 yılında bir evlilik yapan ve 4 yıl süren bu evlilikten de bir oğlu olan eğitimci yazar, yaşamını 2017 yılında taşındığı Bursa'da sürdürüyor. 2020 yılında Sıfır Yayınları tarafından yayınlanan ilk kitabı "Çok Kişili Yalnızlık" ile okurların kalbine dokunmayı başaran Deniz Çömez, yazarlık kariyerinde de ilerlemeye devam ediyor.


'Çok Kişili Yalnızlık' yalnızlığın rengini keşfedecek

Türk Dili Ve Edebiyatı, Yüksek Lisans, Edebiyat, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Çok Kişili Yalnızlık' yalnızlığın rengini keşfedecek - Son Dakika


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