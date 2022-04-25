ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesine uluslararası kalite belgeleri alındı - Son Dakika
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ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesine uluslararası kalite belgeleri alındı

25.04.2022 12:57
ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesine uluslararası kalite belgeleri alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kalite Güvence Ofisince, kurumsal kalitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi için 2025 yılı mart ayına kadar geçerli olacak uluslararası geçerliliği bulunan kalite belgeleri alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kalite Güvence Ofisince, kurumsal kalitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi için 2025 yılı mart ayına kadar geçerli olacak uluslararası geçerliliği bulunan kalite belgeleri alındı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının KVKK süreçlerine entegre biçimde aldığı ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmelerinin ardından, Kalite Güvence Ofisince üniversitenin özellikle topluma hizmet eden birimlerinin önceliklendirildiği kalitenin artırılması çalışmaları sonuçlandı.

Bu kapsamda kalite belgelendirmesi süreci ile üniversitenin yeme içme, turizm ve sağlık turizmi hedeflerine hizmet ederek, döner sermayeye katkının artırılması çalışmaları çerçevesinde de ilk kalite belgeleri alındığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"ÇOMÜ'nün Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesinin 2025 yılı mart ayına kadar geçerli olacak biçimde KVKK sürecine entegre olarak 'IAS, IAF, WAS' akreditasyonları tanınırlığına sahip uluslararası geçerliliği olan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, GCP İyi Catering Uygulamaları kalite belgelerini almaya hak kazandı."

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, KVKK, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesine uluslararası kalite belgeleri alındı - Son Dakika


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