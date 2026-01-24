ÇOMÜ'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ÇOMÜ'de 'Yılın Kareleri' Oylaması

ÇOMÜ\'de \'Yılın Kareleri\' Oylaması
24.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 'Yılın Kareleri' oylaması 15 Şubat'a kadar devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Önal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Önal, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Hülya Önal, seçkiyi çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin ayrı anlamlara sahip olduğunu aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Gerçekten dijital dönemde teknik gelişmelerin bu kadar yoğun olduğu ve oynanabilir tekniklerin yaygın olduğu bir süreçte ben bu kadar doğal yakalanmış fotoğrafları fotoğrafçılığı hala sürdüren meslektaşlarınız adına son derece kıymetli buluyorum. Bu değerlendirmeleri de sürdürüyor olmanız, fotoğrafçılığın hala ne kadar önemli olduğunu, insan gözünün hala çok kıymetli anları yakaladığını ve bunun da karşı tarafa geçtiğini gösteriyor bizim için."

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Çağlak ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oyladı.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını beğenen Çağlak, "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Çağlak, haberciliğin gerçekten zor iş olduğunu belirterek, "Bunu fotoğraflamak daha da zor iş. Oynarken hem fotoğrafik hem de haber açısından baktım. İnşallah doğru bir sonuç olur. Fotoğraflar çok başarılı gerçekten. Dünyanın her yerinden kareler var. Zor bir seçim oldu. Seçerken zorlandığımı söyleyebilirim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Genco'nun "Altın değerinde" karelerini oyladı.

Prof. Dr. Çatal, "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Spor"da Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını beğendi.

İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Elmacı ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'in "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Taurat Hossain'in "Kaos" fotoğrafını oylayan Elmacı, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Güncel, Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Tedavi değil işkence Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla... Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
08:36
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli’nin yeni takımı bomba
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
08:12
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
08:07
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
07:58
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:35:30. #7.11#
SON DAKİKA: ÇOMÜ'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.