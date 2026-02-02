Cooper'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Cooper'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

02.02.2026 15:23
İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, Gazze'de yardımların ulaşması ve insani yardımın serbest bırakılmasını istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasının sağlanması, temel ihtiyaç malzemelerine yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve insani yardım çalışanlarının faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Cooper, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişine sınırlı olarak açılmasına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bakan Cooper, Refah Sınır Kapısı'nın yayaların her iki yönde geçişine yeniden açılmasını, acil ihtiyaç içindeki bazı kişilerin Mısır'da tıbbi bakıma erişebilmesine imkan tanıması açısından memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ancak yapılması gereken çok daha fazla şeyin olduğunun altını çizen Cooper, "Yardımların ulaştırılması sağlanmalı, temel ihtiyaç malzemelerine yönelik kısıtlamalar gevşetilmeli ve insani yardım çalışanlarının faaliyet göstermesine izin verilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail ve Mısır basınının, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü olarak yaya giriş-çıkışa açıldığını duyurmasına rağmen geçişlerin sınırlı olacağı aktarılmıştı.

Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onay verdikten sonra izin verileceği paylaşılmıştı.

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Kaynak: AA

