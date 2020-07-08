Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesinde sırasını yükseltti - Son Dakika

Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesinde sırasını yükseltti

Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesine 9. kez girerek bu yıl da Türkiye'nin en büyükleri arasında sıralamasını yükselterek yer aldı.

Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesine 9. kez girerek bu yıl da Türkiye'nin en büyükleri arasında sıralamasını yükselterek yer aldı. Listede bir önceki seneye göre 40 sıra yükselen Corendon Airlines, 158. sırada yer alarak başarı elde etti.

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Ekonomi ve iş dünyasının en prestijli yayınlarından Fortune Dergisi tarafından hazırlanan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı. Corendon Airlines, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı listede 2.223.915.957 TL net satış ile listede 158. sırada yer aldı.


"Başarı göstergesi olarak görüyoruz"


Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Corendon Airlines Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Türker, "Fortune Dergisi tarafından hazırlanan Türkiye'nin En Büyük Şirketleri listesinde bu yıl da yer alarak, art arda 9. kez listeye girmeyi başardık. 2012 senesinden beri, 8 yılda 179 basamak yükselmiş olmayı önemli bir başarı göstergesi olarak görüyoruz. Büyüme hedeflerimizi sürekli güncelliyor ve başarılarımıza yenilerini eklemek için çalışıyoruz. 2019 senesi turizm sektörü için Avrupa'dan Türkiye'ye talebin yüksek seviyelere çıktığı verimli bir sene oldu. Bizim açımızdan ise yolcu sayısındaki artışın yanı sıra birim gelir ve döviz kurundaki artış da sıralamada yükselmemizde önemli bir faktör oldu" dedi.


"Uçuşlarımızı yüksek seviyelere getireceğiz"


2020 yılının, 2019'dan daha iyi geçmesini beklediklerini söyleyen Türker, "Planlamamızı bu doğrultuda yapmıştık fakat 2020 başında ortaya çıkan pandemi nedeniyle uçuş planlamamızda revizeler yapmak durumunda kaldık. Avrupa'dan Türkiye'nin popüler turistik destinasyonlarına olan uçuşların etkilenmesi ile birlikte Anadolu'ya olan direkt seferlerimizi artırdık ve Brüksel- Eskişehir, Münster- Zonguldak gibi yeni hatlar açtık. Umuyoruz ki sektör olarak bu zor dönemi atlatıp 2021 senesinde yine Türkiye'nin tatil destinasyonlarına olan uçuşlarımızı yüksek seviyelere getireceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Ekonomi, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesinde sırasını yükseltti - Son Dakika Ekonomi
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