Corendon Alanyaspor Boluspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Boluspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Bolu Atatürk Stadyumunda yarın 13: 00'te oynanacak olan mücadeleyi İzmir bölgesi üst klasman hakemi Ayberk Demirbaş yönetecek. - ANTALYA
