Çorlu Belediyesi'nden Amatör Spora Destek
Çorlu Belediyesi'nden Amatör Spora Destek

Çorlu Belediyesi\'nden Amatör Spora Destek
04.02.2026 10:17
Çorlu Belediyesi, amatör spor kulüplerine nakdi yardımlarını sürdürüyor ve genç yetenekleri destekliyor.

Çorlu Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik nakdi desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çorlu Belediyesi Futbol Kulübü'ne yapılacak desteği içeren protokol, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile kulüp Başkanı Yılmaz Arıcı tarafından imzalandı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Sarıkurt, sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi amacıyla amatör spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu imkanların iyileştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sporun kentler için birleştirici bir güç olduğunu belirten Sarıkurt, "Kentimizde sportif başarıyı artırmak amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi desteklerimizi sürdürüyoruz. Çorlu Belediyesi Futbol Kulübü ile imzaladığımız protokol doğrultusunda kulübümüzün altyapısını güçlendirmeye ve genç sporcularımızın daha iyi imkanlara kavuşmasını sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

