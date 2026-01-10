Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

ÇORLU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, öğleden sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklar su ile kaplanırken; sürücüler zor anlar yaşadı. Yağıştan dolayı rögarlar taşarken; yoğun su birikintilerinin olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.