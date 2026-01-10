Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

10.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da öğleden sonra etkili olan sağanak, caddeleri suyla doldurdu ve sürücüleri zor durumda bıraktı.

ÇORLU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Trakya'yı etkisi altına alan sağanak, öğleden sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklar su ile kaplanırken; sürücüler zor anlar yaşadı. Yağıştan dolayı rögarlar taşarken; yoğun su birikintilerinin olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:39
Yeni transfer kadroda Dev finalde ilk 11’ler belli oldu
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
16:42
Terör örgütü YPGSDG, Halep Valilik Binası’na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 18:05:38. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.