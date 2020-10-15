Çorlu KODER toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çorlu KODER toplantısı yapıldı

15.10.2020 16:23
Çorlu KODER toplantısı yapıldı, System.String[]

Çorlu KODER (Koku Değerlendirme) Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu KODER (Koku Değerlendirme) Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı iş birliğince hayata geçirilen Çorlu KODER (Koku Değerlendirme) Projesi'nin tanıtım toplantısı Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, uzun zamandır tüm kurumlarla el ele vererek şehirdeki hava kirliliğine karşı hep birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Teknolojik imkanlarından ve bilim insanlarının fikirlerinden yola çıkarak kötü kokulara karşı başlattıkları savaşı bir adım öteye taşıyarak bölgenin hava kalitesini değerlendirebileceklerini ifade eden Sarıkurt, "Çorlu KODER mobil uygulamamız ile şehrimizin havasını etkileyen kötü kokuları takip altına alacağımızı ve Çorlu halkı olarak hava kirliliğiyle hep beraber mücadele edeceğimize inanıyorum. Başta NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer olmak üzere projeye katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de üniversitelerin belediyeler ile yaptığı iş birliğinin bilimsel projeler ile neticelenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Çorlu KODER mobil uygulamasının önemli bir proje olduğunu ifade eden Tecer, "Bu bir halk sağlığı sorunudur. Duyarsız kalmamız imkansızdır. Üniversite olarak bizler üzerimize düşeni yaptık. Değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize projeye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a da böylesine kıymetli bir projenin hayata geçirilmesine olanak sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Mühendislik Fakültesi, Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorlu KODER toplantısı yapıldı - Son Dakika

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