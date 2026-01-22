Corpy Uygulaması Üç Ödül Kazandı - Son Dakika
Ekonomi

Corpy Uygulaması Üç Ödül Kazandı

22.01.2026 13:22
Sanofi'nin diyabet yönetimi için geliştirdiği Corpy, Golden Pulse Awards'ta 3 ödül aldı.

Sanofi'nin diyabet hastaları için Corpal Health işbirliğiyle geliştirdiği mobil uygulama Corpy, Golden Pulse Awards'ta 3 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, diyabet yönetimini dijital bir sistemle destekleyen uygulama, Golden Pulse Awards'ta "Yılın En Başarılı Hasta Deneyimi Uygulaması", "Yılın En Başarılı Sağlık Hizmetleri İletişimi" ve "Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Uygulaması" kategorilerinde ödül kazandı.

Corpy, diyabetli kişilerin hastalık yönetimini kolaylaştıran ve sağlıklarını takip etmelerini sağlayan dijital bir sistem sunuyor. Sağlık profesyonelleri, sisteme yüklenen veriler üzerinden hasta süreçlerini izleyebiliyor.

Sanofi, klinik tedaviyi iletişim ve teknolojiyle birleştiren entegre dijital sağlık ekosistemiyle, kronik hastalıklarda bakım sürecine destek sağlayarak hastaların uzun dönemli sağlık yönetimlerini kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.

"Diyabeti bütüncül bir süreç olarak ele aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Avrasya Bölgesi Yerleşik Ürünler Direktörü Gözde Haksal, sağlık alanındaki bilimsel atılımları hızlandırmak ve hasta yolculuğunu iyileştirmek amacıyla teknolojik işbirlikleri yapmayı ve çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Haksal, bu yaklaşımın somut örneklerinden birinin, PharmUp programlarının girişimcilerinden Corpal ile bir yıl önce hayata geçirdikleri dijital uygulama Corpy olduğunu aktardı.

Diyabeti yalnızca ilaca indirgenmiş tek boyutlu bir alan olarak değil, hastaların tedaviye uyumundan kendi sağlıklarını aktif biçimde yönetebilmelerine olanak tanıyan bütüncül bir süreç olarak ele aldıklarına dikkati çeken Haksal, şunları kaydetti:

"Corpy, diyabet yönetimini dijital çözümlerle güçlendiren entegre sağlık ekosistemimizin önemli bir bileşeni olarak bu vizyonu hayata geçiriyor. Kısa sürede önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi ve elde ettiği başarının Golden Pulse Awards'ta üç ayrı kategoride ödülle taçlandırılması, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde de özellikle diyabet gibi kronik hastalıkların daha etkin yönetimini hedefleyen, veri odaklı kararlara olanak tanıyan ve hasta hekim iletişimini güçlendiren dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

"Farklı ihtiyaçları aynı platformda buluşturduk"

CorPal Üst Yöneticisi (CEO) Göksel Çinier de PharmUp programında bir start-up olarak başlayan yolculuğun, CorPal ve Sanofi ekiplerinin süreci birlikte sahiplenmesiyle birçok insanın hayatına dokunan önemli bir işbirliğine dönüştüğünü anlattı.

Bu yolculuğun, baştan tanımlanmış bir projeden çok sahadan gelen geri bildirimlerle büyüyen, değişen ihtiyaçlara göre sürekli şekillenen ve olgunlaşan bir yapı olarak ilerlediğini aktaran Çinier, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyabet, tek başına bir ürün ya da müdahaleyle yönetilebilecek bir alan değil. Hastaların günlük yaşamından hekimlerin klinik karar süreçlerine, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine kadar uzanan bütüncül ve kanıta dayalı bir yaklaşım gerektiriyor. Corpy'yi tasarlarken hedefimiz, bu farklı ihtiyaçları aynı platformda buluşturan, veriyle güçlenen ve uzun vadeli etki yaratabilen bir dijital sağlık çözüm geliştirmekti. Golden Pulse Awards'ta üç farklı kategoride alınan bu ödüller, diyabet alanında hastaların, hekimlerin ve sağlık sistemlerinin yükünü azaltmaya yönelik bütüncül çözümlere duyulan ihtiyacın güçlü bir göstergesi. Bu ortak vizyon doğrultusunda, diyabet yönetiminde geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve bilimsel temelli dijital sağlık çözümleri üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi

