Son Dakika Haberleri: Corsair Obsidian 1000d Super Tower Kasa İncelemesi

Corsair Obsidian 1000d Super Tower Kasa İncelemesi

14 dakika önce

İçerisine bir değil, iki sistem toplanabilen dev kasayı, Corsair Obsidian 1000D'yi inceledik.

İçerisine bir değil, iki sistem toplanabilen dev kasayı, Corsair Obsidian 1000D'yi inceledik. Bir bilgisayar kasasında ne olabilir ki? Diyenler için bütün bu özellikleri görebileceğiniz bir inceleme: https://www.technopat.net/2019/01/27/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:13 Kaynak: Youtube

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