Çorum\'da 13 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Ocak tarihleri arasında yapılan 112 denetim çerçevesinde, 23 kahvehane, 21 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Toplam 4 bin 136 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 13 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 11 adet ateşli silah, 1 adet kesici alet, 75 adet tabanca fişeği, 18 adet av fişeği, 127 adet sentetik ecza hapı, 72.05 sentetik kannobionoid, 9 adet extacy ve 1 adet payp düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 170 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM