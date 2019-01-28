Son Dakika Haberleri: Çorum'da 5 Bin Kişilik Cami İnşa Ediliyor

Çorum'da 5 Bin Kişilik Cami İnşa Ediliyor

24 dakika önce

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisinin inşasına başlandı.

Çorum'da 5 Bin Kişilik Cami İnşa Ediliyor, System.String[]
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisinin inşasına başlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Yerleşkesi içinde yapımına başlanan cami inşaatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Alkan, ziyaretin ardından gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanlığınca tahsis edilen 500 bin lira tutarındaki başlangıç ödeneğiyle inşasına başlanan caminin 7 bin metrekare alanda yapıldığını, tamamlandığında aynı anda 5 bin 370 kişinin namaz kılabileceğini söyledi.

Caminin tamamlanabilmesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Alkan, "Kapalı alanı 4 bin 139 metrekare olan, 5 bin 370 kişi kapasiteye sahip cami için yapılan ihaleyle küçük bir başlangıç yapabildik. Bu başlangıcın desteklerle artacağına, camimizin yapımının tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Camimizin tamamımın ya da bir kısmının yapımını üstlenecek hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz." dedi.

Alkan, cami inşasına destek olmak isteyenlerin Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin TR 20 0001 2009 3120 0016 0002 77 IBAN numaralı banka hesabına yardımda bulunabileceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi, Güncel
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