Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı
11 dakika önce
ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Kaza, Çorum İskilip
Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ
İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Çorum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:13 Kaynak: DHA
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Birlik Çağrısı
ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti
Sigaraya Yeni Düzenleme! Artık Oralarda İçilmeyecek