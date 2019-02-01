Son Dakika Haberleri: Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı

11 dakika önce

ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Kaza, Çorum İskilip Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç,  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

Araç, Çorum, Güncel
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