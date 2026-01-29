Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Çorum'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

29.01.2026 13:31
Çorum'da antrenörler ve gençlik liderlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Çorum'da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler, gençlik liderleri ve personele bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin Çorum Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlar arası eş güdümün artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda gençlerle birebir temas halinde olan personelin farkındalığının artırılmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimde tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başlıklarında alanında uzman isimler tarafından sunumlar yapıldığı bildirilen açıklamada, "Sunumlarda bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkileri, erken fark etmenin önemi, risk faktörleri, korunma yolları ve müdahale süreçleri ele alındı. Eğitimle özellikle antrenör ve gençlik liderlerinin bağımlılık risklerini erken dönemde fark edebilmesi, doğru yönlendirme yapabilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların sahada daha etkin yürütülmesine katkı sunması amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık alanıyla sınırlı olmadığına dikkati çekilen açıklamada eğitim, güvenlik, dini rehberlik ve sivil toplum kuruluşlarının ortak katkısıyla yürütülen çok yönlü çalışmaların önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

