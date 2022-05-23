"Bir İnsan Bir Dünya, Ahmet Tevfik İleri" konferansı düzenlendi

Çorum Belediyesince "Bir İnsan Bir Dünya, Ahmet Tevfik İleri" konferansı gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ahmet Tevfik İleri'nin çok yönüyle anlatılması ve anlaşılması gereken, insanlara rol model olacak bir kişilik olduğunu vurguladı.

Ahmet Tevfik İleri'nin mesleki ve siyasi yaşantısını, kişiliğini anlatan Kahraman, İleri'nin çok yokluk çektiğini ama dürüstlüğü hiçbir zaman bırakmadığını vurguladı.

Yaşamından kesitler sunduğu İleri'nin inançlı bir insan olduğunu, ahlaki değerlere önem verdiğini, görevlerinde de bu hassasiyeti gösterdiğini anlatan Kahraman, "Çok milliyetçi bir insandı. Çok maneviyatçı bir insandı, çok güzel bir insandı. Yeni Tevfik İleri'ler lazım bize." diye konuştu.

Kahraman, Tevfik İleri'nin 1960 Darbesi'nin ardından Yassıada'da yargılandığı süreci de mahkeme salonundan takip ettiğini kaydetti.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar'ın da İleri hakkındaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştığı konferansın ardından Çorum Belediyesince kentteki lise öğrencileri arasında Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" adlı kitabıyla ilgili bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konferansı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de takip etti.