Çorum\'da Cinayet Şoku: 76 Yaşındaki Adam Öldürüldü

Çorum'da 76 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdıktan sonra dere yatağına atan komşusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak arandıktan sonra cesedi parçalanmış halde bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.F.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken şüpheli A.F.K.'nin babası Y.K., ağabeyi A.K. ve akrabası H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM