KOMŞUSU TUTUKLANDI
Çorum'da parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan komşusu Ali Fuat Kırıcı, ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkeme, Ali Fuat Kırıcı'nın tutuklamasına, diğer 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
